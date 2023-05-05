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В Станице Луганской оккупанты принудительно паспортизируют бюджетников - ОВА

Киев • УНН

 • 798834 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Российские оккупанты в Станице Луганской в Луганской области принудительно паспортизируют бюджетников, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Продолжается принудительная паспортизация граждан в Станично-Луганской громаде. Согласно распоряжению российской оккупационной администрации, руководителям местных организаций и предприятий даны указания о предоставлении информации о проведенных мероприятиях по паспортизации местного населения", - написал Лысогор.

Детали

Глава ОВА сообщил также, что 4 мая "россияне в очередной раз устроили наступление на Белогоровку, однако вынуждены были вернуться на ранее занятые позиции".

"Наталкиваясь на наш ответный огонь, враг прекращает эти попытки. В течение значительного промежутка времени у него на этом участке фронта нет никакого успеха. Кроме того, украинские защитники почти ежедневно уменьшают резервы техники противника", - отметил Лысогор.

Впрочем, по его словам, россияне продолжают максимально использовать все средства поражения и терроризировать с воздуха.

"На этот раз артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка", - сообщил он.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 75 авиационных ударов и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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