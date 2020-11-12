У стані суперника України по Євро-2020: новий тренер встановив антирекорд в історії збірної

Наставник Франк де Бур став першим тренером збірної Нідерландів, під керівництвом якого команда не змогла перемогти у чотирьох матчах поспіль.

Під керівництвом Де Бура команда звела внічию крайній поєдинок проти Іспанії (1:1). Раніше вона поступилася Мексиці (0:1), а також зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (0:0), Італією та Іспанією (по 1:1).

Зауважимо, що Франк де Бур замінив у національній команді Рональда Кумана, якого призначили головним тренером "Барселони".

Також додамо, Нідерланди та Австрія є суперниками збірної України на груповій стадії Євро-2020, який пройде у 2021 році.