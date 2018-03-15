У США знайшли зниклого нобелівського лауреата з хімії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У США госпіталізований лауреат Нобелівської премії з хімії Ейіті Негісі, при тому його дружину знайшли мертвою на звалищі. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Розслідування веде влада штату Іллінойс, де і було знайдено подружжя.
Як повідомив шериф округу Оугл, Ейіті і Суміра Негісі, що жили в штаті Індіана, були оголошені в розшук в минулий понеділок, коли їх родичі повідомили, що подружжя зникло.
У вівторок 82-річного вченого виявили в сусідньому штаті Іллінойс, на дорозі у звалища біля населеного пункту Рокфорд. Недалеко від цього місця поліція виявила автомобіль вченого, а також тіло його дружини.
У поліції зазначають, що поки немає підстави припускати, що смерть носила кримінальний характер, але місцева влада планує провести розтин тіла.
Як повідомив місцевий телеканал WTHR з посиланням на заяву родичів Негісі, вчений і його дружина їхали в аеропорт Рокфорда і заблукали, їх машина зламалася, тому Ейіті Негісі відправився за допомогою, але назад до машини не повернувся.
Як повідомляв УНН, підозрюваного у вбивстві Вороненкова оголосили в розшук.