В США нашли пропавшего нобелевского лауреата по химии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В США госпитализирован лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси, при том его жену нашли мертвой на свалке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Расследование ведут власти штата Иллинойс, где и были найдены супруги.
Как сообщил шериф округа Оугл, Эйити и Сумирэ Нэгиси, жившие в штате Индиана, были объявлены в розыск в прошлый понедельник, когда их родственники сообщили, что супруги исчезли.
Во вторник 82-летнего ученого обнаружили в соседнем штате Иллинойс, на дороге у свалки возле населенного пункта Рокфорд. Недалеко от этого места полиция обнаружила автомобиль ученого, а также тело его жены.
В полиции отмечают, что пока нет оснований предполагать, что смерть носила криминальный характер, но местные власти планируют провести вскрытие тела.
Как сообщил местный телеканал WTHR со ссылкой на заявление родственников Нэгиси, ученый и его жена ехали в аэропорт Рокфорда и заблудились, их машина сломалась, поэтому Эйити Негиси отправился за помощью, но обратно к машине не вернулся.
Как сообщал УНН, подозреваемого в убийстве Вороненкова объявили в розыск.