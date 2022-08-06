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У США заявили, що війна в Україні триватиме ще влітку 2023 року

У США заявили, що війна в Україні триватиме ще влітку 2023 року

Київ • УНН

 • 525831 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер у розмові з українськими журналістами заявив, що війна триватиме не лише до кінця 2022 року, а й навесні та влітку майбутнього. Про це повідомляє УНН.

Цитата

«Я вважаю, що ця зима буде важка для всіх: Європи, України та Росії теж. Але ми надаватимемо не лише військову допомогу, а й фінансову та гуманітарну», – сказав Волкер.

Деталі

Волкер додав, що після спілкування із представниками Німеччини, які сказали, що велику проблему становить вартість енергоносіїв, для ЄС зима буде важка.

"Потрібно розуміти, що дуже важкі часи ще попереду… Треба готуватися, що важко після зими буде, тому що буде наступний етап військових дій. Війна триватиме наступного року і навесні, і влітку", – наголосив американський дипломат.

Курт Волкер був спецпредставником Держдепу США з питань України у 2017-2019 роках за президентства Трампа.

2019-го під час розслідування в Конгресі США подав у відставку, коли представники Демпартії в Конгресі звинуватили Дональда Трампа в тиску на Володимира Зеленського з метою отримання компромату на Джо Байдена.

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