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У США заявили, що Росія зазіхає на свободу віросповідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Комісія США з міжнародної релігійної свободи рекомендувала визначити Росію “країною, що викликає особливе занепокоєння” в питанні гарантування свободи віросповідання, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

У США заявили, що Росія зазіхає на свободу віросповідання

В оприлюдненій щорічній доповіді комісія вперше включила Росію до числа таких країн, поряд із 15 іншими державами, пише видання.

Фахівці назвали Росію унікальною серед країн із релігійною несвободою, оскільки лише вона "розширила свою репресивну політику на територію сусідньої держави“. Таким чином автори доповіді вказали на незаконну анексію Москвою Кримського півострова України, зазначає видання.

У доповіді також вказано, що ухвалений у 2016 році закон “фактично криміналізує всі приватні релігійні промови, не санкціоновані державою”. Комісія США з міжнародної релігійної свободи також згадує, що Верховний суд Російської Федерації на початку цього місяця ухвалив оголосити поза законом релігійну організацію свідків Єгови.

До списку “країн, що викликають особливе занепокоєння” аналітики, як і торік, рекомендують включити Пакистан. У 2016 році тодішній держсекретар Джон Керрі відкинув цю рекомендацію. Нині є 10 країн, яких США офіційно вважають злісними порушниками релігійної свободи. Це Бірма (вона ж Мьянма), Китай, Еритрея, Іран, Північна Корея, Саудівська Аравія, Судан, Таджикистан, Туркменистан і Узбекистан.

Нагадаємо, у МЗС України заявили, що окупаційна влада Криму порушує права українців та кримських татар.

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