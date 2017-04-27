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В США заявили, что Россия посягает на свободу вероисповедания

Киев • УНН

 • 21029 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Комиссия США по международной религиозной свободе рекомендовала определить Россию как "страну, вызывающую особое беспокойство" в вопросе обеспечения свободы вероисповедания, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В США заявили, что Россия посягает на свободу вероисповедания

В обнародованном ежегодном докладе комиссия впервые включила Россию в число таких стран, наряду с 15 другими государствами, пишет издание.

Специалисты назвали Россию уникальной среди стран с религиозной несвободой, поскольку только она "расширила свою репрессивную политику на территорию соседнего государства". Таким образом авторы доклада указали на незаконную аннексию Москвой Крымского полуострова Украины, отмечает издание.

В докладе также указано, что принятый в 2016 году закон "фактически криминализирует все частные религиозные речи, не санкционированные государством". Комиссия США по международной религиозной свободе также вспоминает, что Верховный суд Российской Федерации в начале этого месяца решил объявить вне закона религиозную организацию Свидетелей Иеговы.

В список "стран, вызывающих особое беспокойство" аналитики, как и в прошлом году, рекомендуют включить Пакистан. В 2016 году тогдашний госсекретарь Джон Керри отверг эту рекомендацию. Сейчас есть 10 стран, которые США официально считают злостными нарушителями религиозной свободы. Это Бирма (она же Мьянма), Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Судан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Напомним, в МИД Украины заявили, что оккупационные власти Крыма нарушают права украинцев и крымских татар.

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