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У США заявили, що РФ має список українців, яких буде вбито після вторгнення – WP

У США заявили, що РФ має список українців, яких буде вбито після вторгнення – WP

Київ • УНН

 • 505938 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сполучені Штати надіслали в ООН листа, в якому зазначили, що Росія має список українців, яких нібито буде "вбито або відправлено в табори" після вторгнення РФ в Україну. Про це повідомило американське видання The Washington Post з посиланням на офіційний документ, інформує УНН.

Деталі

У листі йдеться, що після того, як Росія вторгнеться в Україну, українців нібито почнуть викрадати та катувати. 

"Я хотіла би звернути вашу увагу на тривожну інформацію, нещодавно отриману Сполученими Штатами, яка вказує на те, що після подальшого вторгнення планують порушити права людини. Це дії, до яких входять цілеспрямовані вбивства, викрадення, насильницькі зникнення, несправедливі затримання та застосування катувань. Імовірно вони будуть спрямовані на тих, хто виступає проти Росії", – ідеться у листі, який написала посол США в ООН Батшеба Крокер.

Однак автор документу не вказала, звідки з'явилася така інформація.

Крокер зазначила, що ціллю військових РФ будуть українські політичні діячі, білоруські і російські дисиденти, журналісти, антикорупційні активісти, а також "вразливі групи населення — релігійні, етнічні меншини та представники ЛГБТ-спільноти".

"Ми маємо інформацію, яка вказує на те, що в Росії створюють списки українців, яких буде вбито або відправлено в табори після військової окупації", — додала Крокер.

Вона додала, що адміністрація Байдена також має інформацію про те, що російські війська, ймовірно, використовуватимуть "смертельні заходи" для приборкання мирних протестів.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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