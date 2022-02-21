В США заявили, что у РФ есть список украинцев, которые будут убиты после вторжения – WP

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Соединенные Штаты направили в ООН письмо, в котором отметили, что у России есть список украинцев, которые якобы будут "убиты или отправлены в лагеря" после вторжения РФ в Украину. Об этом сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на официальный документ, информирует УНН.