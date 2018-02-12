У США заявили про готовність до переговорів з Північною Кореєю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки продовжать тиск на Північну Корею, але готові до переговорів. Про це повідомив віце-президент США Майкл Пенс в інтерв'ю The Washington Post, передає УНН.
"Рамки для дипломатичного шляху, що зароджується, такі: Сполучені Штати і їхні союзники не припинять тиск на режим Кім Чен Ина, поки не будуть зроблені чіткі кроки в напрямку денуклеаризації. Але адміністрація Трампа тепер готова до переговорів з режимом", - повідомив М.Пенс.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заради Олімпіади Південна Корея зняла частину санкцій з КНДР.