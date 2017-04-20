У США затримали чоловіка, який переслідував дочку Б.Обами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Співробітники Секретної служби США затримали чоловіка, який переслідував 18-річну дочку екс-президента США Малію Енн Обаму і намагався зробити їй пропозицію, передає УНН з посиланням на New York Daily News.
За даними видання, що переслідувачем виявився 30-річний житель Нью-Йорка Джейрах Нілтон Кардосо, в минулому намагався потрапити на територію Білого дому.
Також, днями чоловік голосно благав Малію вийти за нього заміж, а також проник в будівлю в Нью-Йорку, де Малія проходить практику.
Співробітники Секретної служби провели бесіду з чоловіком і після цього вирішили, що можливо, у чоловіка проблеми з психічним здоров'ям і відправили в клініку для проходження експертизи. Поліція поки обдумує, чи заводити справу про домагання на Кардосо, який не був помічений за вчиненням будь-яких злочинів.
Як повідомляв УНН, британське видання відшкодує М.Трамп збитки за статтю.