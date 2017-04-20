В США задержали мужчину, который преследовал дочь Б.Обамы

По данным издания, преследователем оказался 30-летний житель Нью-Йорка Джейрах Нилтон Кардосо, в прошлом пытался попасть на территорию Белого дома.

Также, на днях мужчина громко молил Малию выйти за него замуж, а также проник в здание в Нью-Йорке, где Малия проходит практику.

Сотрудники Секретной службы провели беседу с мужем и после этого решили, что возможно, у мужчины проблемы с психическим здоровьем и отправили в клинику для прохождения экспертизы. Полиция пока обдумывает, заводить дело о домогательствах на Кардосо, который не был замечен за совершением любых преступлений.

Как сообщал УНН, британское издание возместит М.Трамп убытки по полу.