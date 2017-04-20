В США задержали мужчину, который преследовал дочь Б.Обамы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36025 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100990 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153549 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115257 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115831 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112153 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104023 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106991 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103499 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152868 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В США задержали мужчину, который преследовал дочь Б.Обамы

В США задержали мужчину, который преследовал дочь Б.Обамы

Киев  •  УНН

 • 11605 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который преследовал 18-летнюю дочь экс-президента США Малию Энн Обаму и пытался сделать ей предложение, передает УНН со ссылкой на New York Daily News.

По данным издания, преследователем оказался 30-летний житель Нью-Йорка Джейрах Нилтон Кардосо, в прошлом пытался попасть на территорию Белого дома.

Также, на днях мужчина громко молил Малию выйти за него замуж, а также проник в здание в Нью-Йорке, где Малия проходит практику.

Сотрудники Секретной службы провели беседу с мужем и после этого решили, что возможно, у мужчины проблемы с психическим здоровьем и отправили в клинику для прохождения экспертизы. Полиция пока обдумывает, заводить дело о домогательствах на Кардосо, который не был замечен за совершением любых преступлений.

Как сообщал УНН, британское издание возместит М.Трамп убытки по полу.

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