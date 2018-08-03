У США засудили напад на херсонську активістку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. США засуджує напад на херсонську активісту Катерину Гандзюк. Про це йдеться в заяві посольства США в УКраїні, опублікованій у Twitter, передає УНН.
"Ми засуджуємо напад із кислотою на громадську активістку та радника мера Херсона Катерину Гандзюк. Дуже сподіваємося на ретельне розслідування, в результаті якого нападника буде притягнуто до відповідальності", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною в Херсоні. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.
Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на радника мера Херсона Катерину Гандзюк розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України.