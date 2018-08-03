В США осудили нападение на херсонскую активистку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. США осуждает нападение на херсонскую активисту Екатерину Гандзюк. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Twitter, передает УНН.
"Мы осуждаем нападение с кислотой на общественное активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Очень надеемся на тщательное расследование, в результате которого нападающего будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Напомним, и.о. управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.
Уголовное производство по факту совершения покушения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк будет расследовать центральный аппарат Службы безопасности Украины.