У США засудили арешт демонстрантів в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У США в неділю засудили арешт сотень демонстрантів в Росії, назвавши ці дії посяганням на демократичні цінності, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Сполучені Штати в неділю засудили арешт сотень демонстрантів в Росії, назвавши дії посяганням на демократичні цінності”, — йдеться в повідомленні.
“Ми закликаємо уряд Росії негайно звільнити всіх учасників мирних протестів”, — заявив представник Держдепартаменту Марк Тонер.
Як повідомляв УНН, понад 600 осіб затримано під час акції в Москві.