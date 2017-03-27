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У США засудили арешт демонстрантів в Росії

У США засудили арешт демонстрантів в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У США в неділю засудили арешт сотень демонстрантів в Росії, назвавши ці дії посяганням на демократичні цінності, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Сполучені Штати в неділю засудили арешт сотень демонстрантів в Росії, назвавши дії посяганням на демократичні цінності”, — йдеться в повідомленні.

“Ми закликаємо уряд Росії негайно звільнити всіх учасників мирних протестів”, — заявив представник Держдепартаменту Марк Тонер.

Як повідомляв УНН, понад 600 осіб затримано під час акції в Москві.

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