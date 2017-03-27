В США осудили арест демонстрантов в России

"Соединенные Штаты в воскресенье осудили арест сотен демонстрантов в России, назвав действия посягательством на демократические ценности", - говорится в сообщении.

"Мы призываем правительство России немедленно освободить всех участников мирных протестов", - заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер.

Как сообщал УНН, более 600 человек задержаны во время акции в Москве .