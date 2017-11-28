У США закликали відновити соцвиплати жителям окупованих територій

“Ми вважаємо, що український уряд уже вжив заходів, зробив кроки для надання допомоги переміщеним особам, але ми також погоджуємося з висновком, що в інтересах уряду зробити набагато більше”, — зазначила посол.

За її словами, українські громадяни зробили вагомий внесок для допомоги переселенцям інтегруватися в суспільство.

“Існує межа того, що може зробити громадянське суспільство. Я думаю, що саме там вступає уряд. ВПО повідомили нам у численних звітах, що їхньою найбільшою проблемою є доступ до пенсій та соціальних виплат”, — сказала М.Йованович.

На її думку, уряд повинен подвоїти свої зусилля для забезпечення миру та спокою на території Донбасу.

“Уряд має оптимізувати процес видачі пенсій і відновити виплати, на які українці мають право. Це включає і переміщених осіб, які дійсно переміщені, і людей, які живуть на непідконтрольній уряду території. Це кошти, які люди заробили за десятки років своєї роботи”, — сказала посол.

Окрім того, за її словами, уряд повинен докласти зусиль, щоб надати житло внутрішнім переселенцям.

Як повідомляв УНН, в Україні взяли на облік майже 1,5 млн переселенців.