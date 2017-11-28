В США призвали возобновить соцвыплаты жителям оккупированных территорий

"Мы считаем, что украинское правительство уже приняло меры, предприняло шаги для оказания помощи перемещенным лицам, но мы также согласны с выводом, что в интересах правительства сделать гораздо больше", - отметила посол.

По ее словам, украинские граждане сделали весомый вклад в помощь переселенцам интегрироваться в общество.

"Существует предел того, что может сделать гражданское общество. Я думаю, что именно там вступает правительство. ВПО сообщили нам в многочисленных отчетах, что их самой большой проблемой является доступ к пенсиям и социальным выплатам", - сказала М.Йованович.

По ее мнению, правительство должно удвоить свои усилия для обеспечения мира и спокойствия на территории Донбасса.

"Правительство должно оптимизировать процесс выдачи пенсий и возобновить выплаты, на которые украинцы имеют право. Это включает и перемещенных лиц, которые действительно перемещены, и людей, которые живут на неподконтрольной правительству территории. Это средства, которые люди заработали за десятки лет своей работы", - сказала посол.

Кроме того, по ее словам, правительство должно приложить усилия, чтобы предоставить жилье внутренним переселенцам.

Как сообщал УНН, в Украине взяли на учет почти 1,5 млн переселенцев.