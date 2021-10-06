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У США зафіксували рекордне зростання кількості вбивств

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Протягом 2019-2020 років кількість убивств у США зросла на 30%. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Згідно з даними американського Національного центру статистики охорони здоров'я, у США зареєстрували найвищий показник убивств у сучасній історії країни.

Отже, за попередніми даними, кількість убивств у США з 2019 до 2020 року зросла на 30%. 

"Це найбільше зростання протягом останніх 100 років", — зазначив керівник відділу статистики смертності Роберт Андерсон.

Повідомляють, що кількість убивств на 100 тисяч жителів країни зросла з шести (2019 рік) до 7,8 (2020 рік), найвищого показника з 1995 року. Однак показник за 2020 рік все-таки значно нижчий за показник 1980-х років, який становив 10 убивств на 100 тисяч людей.

У попередньому звіті Національного центру статистики не вказують загальної кількості вбивств. Але за даними Федерального бюро розслідувань (ФБР), 2020 року у США було зареєстровано приблизно 21 570 таких злочинів, коли 2019 року їх було 16 425.

Зазначають, що лише у трьох штатах минулого року фіксували зниження кількості вбивств: у Мені, Нью-Мексико та Алясці.

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