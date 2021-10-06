В США зафиксировали рекордный рост количества убийств
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В течение 2019-2020 годов количество убийств в США выросло на 30%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Согласно данным американского Национального центра статистики здравоохранения, в США зарегистрировали самый высокий показатель убийств в современной истории страны.
Итак, по предварительным данным, количество убийств в США с 2019 до 2020 года выросло на 30%.
“Это самый большой рост за последние 100 лет”, — отметил руководитель отдела статистики смертности Роберт Андерсон.
Сообщают, что количество убийств на 100 тысяч жителей страны выросло с шести (2019) до 7,8 (2020), самого высокого показателя с 1995 года. Однако показатель 2020 года все же значительно ниже показателя 1980-х годов, который составлял 10 убийств на 100 тысяч человек.
В предварительном отчете Национального центра статистики не указывают общее количество убийств. Но по данным Федерального бюро расследований (ФБР), в 2020 году в США было зарегистрировано около 21 570 таких преступлений, когда в 2019 году их было 16 425.
Отмечают, что только в трех штатах прошлого года фиксировали снижение количества убийств: в Мэне, Нью-Мексико и Аляске.
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