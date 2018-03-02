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У США зафіксовано спалах сальмонельозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У п'яти американських штатах зареєстровані спалахи сальмонельозу, передає УНН з посиланням на CNN.

Про спалах захворювання повідомив департамент громадської охорони здоров'я США. Відомство заявило, що сальмонелу виявили в курячому салаті виробництва Triple T Specialty Meats Inc. (Айова). У зв'язку з цим профільний департамент США відкликав курячий салат з продажів.

Заражений курячий салат продавався в пластикових контейнерах в період між 4 січня та 9 лютого.

Нагадаємо, УНН протестував якість курятини, купленої в магазині і на ринку. Всього було відібрано п'ять зразків, серед яких вироби домашнього і промислового виробництва. Сальмонела виявлена ​​в зразках "Гаврилівських курчат".

Раніше УНН повідомляв, що українська курятина в три рази дешевше американської.

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