В США зафиксирована вспышка сальмонеллеза
Киев • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В пяти американских штатах зарегистрированы вспышки сальмонеллеза, передает УНН со ссылкой на CNN.
О вспышке заболевания сообщил департамент общественного здравоохранения США. Ведомство заявило, что сальмонеллу обнаружили в курином салате производства Triple T Specialty Meats Inc. (Айова). В связи с этим профильный департамент США отозвал куриный салат из продаж.
Зараженный куриный салат продавался в пластиковых контейнерах в период между 4 января и 9 февраля.
Напомним, УНН протестировал качество курятины, купленной в магазине и на рынке. Всего было отобрано пять образцов, среди которых изделия домашнего и промышленного производства. Сальмонелла обнаружена в образцах “Гавриловских курчат”.
Ранее УНН сообщал, что украинская курятина в три раза дешевле американской.