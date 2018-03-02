В США зафиксирована вспышка сальмонеллеза

О вспышке заболевания сообщил департамент общественного здравоохранения США. Ведомство заявило, что сальмонеллу обнаружили в курином салате производства Triple T Specialty Meats Inc. (Айова). В связи с этим профильный департамент США отозвал куриный салат из продаж.

Зараженный куриный салат продавался в пластиковых контейнерах в период между 4 января и 9 февраля.

Напомним, УНН протестировал качество курятины, купленной в магазине и на рынке. Всего было отобрано пять образцов, среди которых изделия домашнего и промышленного производства. Сальмонелла обнаружена в образцах “Гавриловских курчат”.

Ранее УНН сообщал, что украинская курятина в три раза дешевле американской.