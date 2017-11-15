У США заарештували активістку української діаспори

Повідомляють, що Олекса разом з мамою роздавали листівки відвідувачам концерту, в якому брали участь російський диригент Валерій Ґерґієв та піаніст Денис Мацуєв. Обидва з них у 2014-му році підписалися під листом у підтримку анексії Криму Росією та її політику стосовно України. Концерт у США рекламували як “Концерт за єдність”.

Охорона собору попросила жінок залишити територію. Олекса, яка навчалася у приватній школі для дівчат при соборі, відстоювала своє право залишатися на території рідної для неї організації.

Начальник охорони викликав поліцію. Поліція скрутила Олексі руки, вдягла наручники, посадила її до поліцейської машину і відвезла до відділку, де на неї склали протокол і відпустили.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Діаспора закликала Канаду долучитися до миротворчої місії ООН на Донбасі

Пізніше Чопівська розповіла, що у місцевому поліцейському відділку її протримали близько п’яти годин — в камері — після чого відпустили.

Чопівська підтвердила, що її звинувачують у незаконному потраплянні на приватну територію та заборонили заходити на територію собору протягом року. Проте вона буде оскаржувати звинувачення в суді.

Олексі, яка очолює Американський центр за європейську Україну і є головним виконавчим директором та засновником Транснаціональної освітньої групи і директором Програми світової економіки в Інституті Аспена, буде на рік заборонено заходити на територію собору. Також, за словами охоронця, у неї буде судимість.

“Це ж національна церква. Вона відкрита для всіх. Звучить, ніби я через паркан перелізла. Там весь час гуляють люди, кожен може зайти на територію собору. До того ж я там 14 років навчалася. Для мене це як друга домівка,” — сказала вона.