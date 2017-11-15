В США арестовали активистку украинской диаспоры

Сообщают, что Алекса вместе с мамой раздавали листовки посетителям концерта, в котором принимали участие российский дирижер Валерий Ґерґиев и пианист Денис Мацуев. Оба в 2014-м году подписались под письмом в поддержку аннексии Крыма Россией и ее политике в отношении Украины. Концерт в США рекламировали как "концерт за единство".

Охрана собора попросила женщин покинуть территорию. Алекса, которая училась в частной школе для девочек при соборе, отстаивала свое право оставаться на территории родной для нее организации.

Начальник охраны вызвал полицию. Полиция скрутила Алексе руки, надела наручники, посадила ее в полицейскую машину и отвезла в отделение, где на ее составили протокол и отпустили.

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Позже Чопивская рассказала, что в местном полицейском участке ее продержали около пяти часов - в камере - после чего отпустили.

Чопивская подтвердила, что ее обвиняют в незаконном попадании на частную территорию и запретили заходить на территории собора в течение года. Однако она будет оспаривать обвинения в суде.

Алексе, которая возглавляет Американский центр европейской Украины и является главным исполнительным директором и основателем Транснациональной образовательной группы и директором Программы мировой экономики в Институте Аспена, будет год запрещено заходить на территорию собора. Также, по словам охранника, у нее будет судимость.

"Это же национальная церковь. Она открыта для всех. Звучит, будто я через забор перелезла. Там все время гуляют люди, каждый может зайти на территорию собора. К тому же я там 14 лет училась. Для меня это как второй дом", - сказала она.