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У США з галереї викрали оригінал Пікассо

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Оригінальну графічну роботу художника Пабло Пікассо, вартістю приблизно 50 тисяч доларів, викрали з художньої галереї в центрі міста Мілуокі в штаті Вашингтон, передає УНН з посиланням на CBS News.

Всього Пікассо створив лише 30 подібних графічних робіт, кожну з яких підписав зеленим олівцем в кутку картини.

За словами оцінювача Білла Делінда, будь-хто міг просто увійти у відкриті двері галереї і залишитись непоміченим, тому що він і його бізнес-партнер знаходились у цей час на верхньому поверсі. Галерея не має камер спостереження. За словами Делінда, він сподівається, що камера через вулицю зафіксувала злодія.

“Це було сплановано”, — підкреслив оцінювач. Він впевнений, що цінність картини не могла бути відома простим відвідувачам, тому злочинці або добре спланували викрадення або їм сильно пощастило.

За словами Делінда, він викликав поліцію, а потім оповістив оцінювачів витворів мистецтв, музеї та художні галереї по всій країні, на випадок якщо з’явиться картина.

Поліція Мілвокі підтвердила повідомлення щодо крадіжки.

Як повідомляв УНН, у США дослідники використовували новий метод сканування і під шедевром Пікассо “Сидяча жінка” знайшли ще одну картину.

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