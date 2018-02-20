В США из галереи похитили подлинник Пикассо
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Оригинальную графическую работу художника Пабло Пикассо, стоимостью примерно 50 000 долларов, похитили из художественной галереи в центре города Милуоки в штате Вашингтон, передает УНН со ссылкой на CBS News.
Всего Пикассо создал только 30 подобных графических работ, каждую из которых подписал зеленым карандашом в углу картины.
По словам оценщика Билла Делинде, любой мог просто войти в открытую дверь галереи и остаться незамеченным, потому что он и его бизнес-партнер находились в это время на верхнем этаже. В галерее нет камер наблюдения. По словам Делинде, он надеется, что камера через улицу зафиксировала вора.
"Это было спланировано", - подчеркнул оценщик. Он уверен, что ценность картины не могла быть известна простым посетителям, поэтому преступники или хорошо спланировали похищение или им сильно повезло.
По словам Делинде, он вызвал полицию, а затем объявил о краже оценщиков произведений искусств, музеи и художественные галереи по всей стране, в случае если появится картина.
Полиция Милуоки подтвердила сообщения о краже.
Как сообщал УНН, в США исследователи использовали новый метод сканирования и под шедевром Пикассо "Сидящая женщина" и нашли еще одну картину.