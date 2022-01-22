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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

У США ввели вимогу про повну вакцинацію для прибуваючих

У США ввели вимогу про повну вакцинацію для прибуваючих

Київ • УНН

 • 14786 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило, що вимагатиме від усіх іноземних громадян, які перетинають кордон, повної вакцинації від COVID-19. Включаючи тих, хто в'їжджає в країну за потребою, а не з метою туризму. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

Обмеження будуть поширюватися на всіх осіб, які не є громадянами США, незалежно від причини в’їзду в країну, включаючи тих, чиї поїздки викликані необхідністю.

До осіб з посвідкою на проживання правило не відноситься. Нова вимога спрямована на те, щоб знизити навантаження на сферу охорони здоров’я країни, а також сприяти транскордонній торгівлі та подорожам.

Цитата

“Починаючи з 22 січня 2022 року МВБ вимагатиме від осіб, які не є громадянами США і бажають в’їхати в Сполучені Штати через сухопутні прикордонні пункти і поромні термінали на кордонах з Мексикою і Канадою, повної вакцинації проти COVID-19 і надання відповідних доказів”, — йдеться в пресрелізі.

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