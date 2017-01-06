У США винайшли розумну чашку, яка підтримує температуру гарячих напоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Американські розробники винайшли смарт чашку, що дозволяє власнику контролювати температуру гарячих напоїв, не дозволяючи їм охолонути протягом декількох годин, передає УНН з посиланням на Business Insider.
На відмінну від звичайних термосів, які нерівномірно підтримують температуру напою, розумна чашка за допомогою напівпровідників всередині дозволяє зберегти ідеальну температуру.
Завдяки чашці температура напою може становити від 49 до 63 °F (за Фаренгейтом - ред.), з урахуванням того, що найсприятливішим для людини є напій з температурою близько 55 °F.
До того ж, розумна чашка синхронізована з мобільним додатком. Циферблат внизу кухля дозволяє власнику встановлювати бажану температуру напою, таким чином просто не можливо обпектися.
Зазначається, що таку чашку можна придбати за 150 доларів.