В США изобрели умную чашку, которая поддерживает температуру горячих напитков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Американские разработчики изобрели смарт чашку, что позволяет владельцу контролировать температуру горячих напитков, не позволяя им остыть в течение нескольких часов, передает УНН со ссылкой на Business Insider.
В отличие от обычных термосов, которые неравномерно поддерживают температуру напитка, умная чашка с помощью полупроводников внутри позволяет сохранить идеальную температуру.
Благодаря чашке температура напитка может составлять от 49 до 63° F (по Фаренгейту - ред.), с учетом того, что наиболее благоприятный для человека напиток с температурой около 55 ° F.
К тому же, умная чашка синхронизирована с мобильным приложением. Циферблат внизу кружки позволяет владельцу устанавливать желаемую температуру напитка, таким образом просто невозможно обжечься.
Отмечается, что такую чашку можно приобрести за 150 долларов.