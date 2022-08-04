У США відкрили екстрені канали зв'язку з Пекіном після того, як Білий дім не зміг змусити Пелосі відкласти візит до Тайваню

Деталі

У виданні зазначили, що Держдепартамент мав завдання за будь-яку ціну не допустити напруженості у зв'язку із візитом Ненсі Пелосі до Тайваню.

Цитата

«Коли стало зрозуміло, що Пелосі неможливо переконати, адміністрація почала будувати плани у разі непередбачених обставин, влаштувала перевірку, щоб переконатися, що функціонують і будь-які наслідки можуть бути зведені до мінімуму.

Коли китайські офіційні особи в Пекіні викликали посла США на подачу офіційного протесту, Ніколас Бернс повторив, що адміністрація Байдена хоче уникнути будь-якої ескалації і має намір утримувати всі лінії зв'язку відкритими.

Нагадаємо

Пелосі зустрілася з тайванським лідером: США хочуть, щоб Тайвань мав свободу та безпеку.