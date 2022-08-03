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Пелосі зустрілася з тайванським лідером: США хочуть, щоб Тайвань мав свободу та безпеку

Пелосі зустрілася з тайванським лідером: США хочуть, щоб Тайвань мав свободу та безпеку

Київ • УНН

 • 191284 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сполучені Штати хочуть, щоб Тайвань завжди мав свободу і безпеку, і не відступлять від цього, заявила в середу спікер Палати представників США Ненсі Пелосі під час візиту до Тайбея, який зазнав різкої критики з боку Китаю, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

При дотриманні політики "одного Китаю" наша солідарність з Тайванем важливіша, ніж будь-коли, заявила Пелосі на спільній прес-конференції з президентом Тайваню Цай Інвень. Пелосі додала, що США підтримують статус-кво і не хочуть, щоб будь-що сталося з Тайванем силою.

Відповідаючи на запитання про економічні наслідки, з якими Тайваню доведеться зіткнутися внаслідок її візиту, Пелосі відповіла, що американський закон про чіпи відкриває двері для покращення економічної взаємодії між Сполученими Штатами та Тайванем.

Тайвань відданий збереженню статус-кво у районі Тайванської протоки, сказала Цай, додавши, що військові навчання Китаю, розпочаті у відповідь на візит Пелосі, є непотрібною реакцією.

Доповнення

На Тайвані 2 серпня приземлився літак Ненсі Пелосі. Вона прибула туди попри застереження Китаю, який вважає острів своїм.

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