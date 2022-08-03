Пелоси встретилась с тайваньским лидером: США хотят, чтобы Тайвань имел свободу и безопасность

Детали

При соблюдении политики "одного Китая" наша солидарность с Тайванем важнее, чем когда-либо, заявила Пелоси на совместной пресс-конференции с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Пелоси добавила, что США поддерживают статус-кво и не хотят, чтобы что-либо произошло с Тайванем силой.

Отвечая на вопрос об экономических последствиях, с которыми Тайваню придется столкнуться в результате ее визита, Пелоси ответила, что американский закон о чипах открывает двери для улучшения экономического взаимодействия между Соединенными Штатами и Тайванем.

Тайвань привержен сохранению статуса-кво в районе Тайваньского пролива, сказала Цай, добавив, что военные учения Китая, начатые в ответ на визит Пелоси, являются ненужной реакцией.

Дополнение

На Тайване 2 августа приземлился самолет Нэнси Пелоси. Она прибыла туда, несмотря на предостережения Китая, который считает остров своим.