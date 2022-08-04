В США открыли экстренные каналы связи с Пекином после того, как Белый дом не смог заставить Пелоси отложить визит в Тайвань
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Члены администрации США открыли экстренные каналы связи с Пекином после того, как Белый дом попытался, но не смог заставить Нэнси Пелоси отложить ее визит в Тайвань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
В издании отметили, что Госдепартамент имел задачу любой ценой не допустить напряженности в связи с визитом Нэнси Пелоси в Тайвань.
Цитата
«Когда стало ясно, что Пелоси невозможно убедить, администрация начала строить планы в случае непредвиденных обстоятельств, устроила проверку, чтобы убедиться, что функционируют и любые последствия могут быть сведены к минимуму.
Когда китайские официальные лица в Пекине вызвали посла США на подачу официального протеста, Николас Бернс повторил, что администрация Байдена хочет избежать эскалации и намерена удерживать все линии связи открытыми.
Напомним
Пелоси встретилась с тайваньским лидером: США хотят, чтобы Тайвань имел свободу и безопасность.