В США открыли экстренные каналы связи с Пекином после того, как Белый дом не смог заставить Пелоси отложить визит в Тайвань

Детали

В издании отметили, что Госдепартамент имел задачу любой ценой не допустить напряженности в связи с визитом Нэнси Пелоси в Тайвань.

Цитата

«Когда стало ясно, что Пелоси невозможно убедить, администрация начала строить планы в случае непредвиденных обстоятельств, устроила проверку, чтобы убедиться, что функционируют и любые последствия могут быть сведены к минимуму.

Когда китайские официальные лица в Пекине вызвали посла США на подачу официального протеста, Николас Бернс повторил, что администрация Байдена хочет избежать эскалации и намерена удерживать все линии связи открытыми.

Напомним

Пелоси встретилась с тайваньским лидером: США хотят, чтобы Тайвань имел свободу и безопасность.