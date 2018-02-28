У США відхилили позов Каліфорнії з проханням заборонити створення стіни на кордоні з Мексикою

Влада Каліфорнії спільно з організаціями, що займаються захистом навколишнього середовища, звернулися до суду в минулому році, вимагаючи заборонити будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Вони, зокрема, стверджували, що зведення бар’єру порушує норми штату в області екології, унаслідок чого поставить під загрозу екосистему регіону і деякі рідкісні види тварин. Позивачі вказували, що адміністрація США не порадилася з владою штату і не провела необхідних перевірок на відповідність екологічним нормативам перед схваленням будівництва.

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Федеральна влада в свою чергу наполягала на тому, що у них є повне право звести ділянку стіни біля Сан-Дієго (штат Каліфорнія) довжиною близько 23 км, про який йде мова, так як вони прийшли до висновку, що існуюче загородження на цій території вже “не є оптимальним для проведення операцій з прикордонного патрулювання”. У таких випадках адміністрація, згідно імміграційного законодавства, може діяти на федеральному рівні, не радячись з владою штатів.

У результаті суддя в Сан-Дієго Гонсало Курьель встав на сторону федеральної влади, відхиливши позов. Він заявив, що адміністрація не перевищила своїх повноважень, затвердивши будівництво бар’єру. При цьому Курьель уточнив, що в цій конкретній справі він не розглядав питання, чи є зведення стіни “політично мудрим або доцільним” рішенням.

Ім’я судді Курьель потрапило в заголовки ЗМІ два роки тому після того, як Трамп звинуватив його в упередженості за національною ознакою. Курьель, є американцем мексиканського походження, в 2016 році вів гучну справу про шахрайську діяльність організації під назвою “Університет Трампа”. Тоді ще кандидат у президенти Трамп стверджував, що “мексиканські корені” судді накладають відбиток на розгляд справи, так як Курьель нібито негативно сприймає заяви політика про необхідність побудувати стіну на кордоні з Мексикою як заслін на шляху потоку нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, діючий президент США Дональд Трамп заявив в середу про те, що на спорудження стіни на кордоні з Мексикою американському Конгресу необхідно виділити фінансування в розмірі 25 млрд доларів. Дану суму він озвучив, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі.