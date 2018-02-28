В США отклонили иск Калифорнии с просьбой запретить возведение стены на границе с Мексикой

Власти Калифорнии совместно с организациями, занимающимися защитой окружающей среды, обратились в суд в прошлом году, требуя запретить строительство стены на границе с Мексикой. Они, в частности, утверждали, что возведение барьера нарушает нормы штата в области экологии, вследствие чего поставит под угрозу экосистему региона и некоторые редкие виды животных. Истцы указывали, что администрация США не посоветовалась с властями штата и не провела необходимых проверок на соответствие экологическим нормативам перед одобрением строительства.

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Федеральная власть в свою очередь настаивала на том, что у них есть полное право возвести участок стены у Сан-Диего (штат Калифорния) длиной около 23 км, о котором идет речь, так как они пришли к выводу, что существующее заграждения на этой территории уже “не является оптимальным для проведения операций по пограничному патрулированию”. В таких случаях администрация, согласно иммиграционному законодательству, может действовать на федеральном уровне, не советуясь с властями штатов.

В результате судья в Сан-Диего Гонсало Курьель встал на сторону федеральной власти, отклонив иск. Он заявил, что администрация не превысила своих полномочий, утвердив строительство барьера. При этом Курьель уточнил, что в данном деле он не рассматривал вопрос, является возведение стены “политически мудрым или целесообразным” решением.

Имя судьи Курьель попало в заголовки СМИ два года назад после того, как Трамп обвинил его в предвзятости по национальному признаку. Курьель, является американцем мексиканского происхождения, в 2016 году вел громкое дело о мошеннической деятельности организации под названием “Университет Трампа”. Тогда еще кандидат в президенты Трамп утверждал, что “мексиканские корни” судьи накладывают отпечаток на рассмотрение дела, так как Курьель якобы негативно воспринимает заявления политика о необходимости построить стену на границе с Мексикой как заслон на пути потока нелегальных мигрантов.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что на строительство стены на границе с Мексикой американскому Конгрессу необходимо выделить финансирование в размере 25 млрд долларов. Данную сумму он озвучил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.