У США відбувся концерт пам’яті Честера Беннінгтона
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У п’ятницю в Лос-Анжелесі у концертному залі "Холівуд боул" відбувся концерт, присвячений фронтмену гурту Linkin Park, Честеру Беннінгтону. На сцені до учасників гурту приєднались друзі-музиканти. Онлайн-трансляцію концерту могли побачити шанувальники співака з усього світу на Youtube-каналі гурту, передає УНН.
Шоу – перший виступ групи з моменту смерті Беннінгтона.
До учасників гурту "Linkin Park" приєднались Blink-182, Machine Gun Kelly, Джонатан Девіс з Korn, Zedd та учасники No Doubt.
Нагадаємо, 20 липня музикант Честер Беннінгтон, співак групи Linkin Park, наклав на себе руки.