У США вдруге за тиждень провели випробування балістичної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Військово-повітряні сили США вдруге за тиждень запустили балістичну ракету дальнього радіусу дії Minuteman III. Про це повідомляє FoxNews, передає УНН.
Як зазначає видання, військово-повітряні сили США вдруге за тиждень запустили балістичну ракету дальнього радіусу дії в середу вранці, яка пролетіла більш ніж 4000 миль (6 437 км) від бази в Каліфорнії і приземлилась в Тихому океані поблизу Маршаллових островів.
Наголошується, що ракета Minuteman III була запущена з бази ВПС Ванденберг в Каліфорнії командою штату Монтана.
Також зазначається, що чиновники заявили, що запуск був запланований декілька років назад і не пов'язаний з ростом напруги у відносинах з Північною Кореєю.
Нагадаємо, 26 квітня американські військово-повітряні сили планували провести запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.
Як повідомляв УНН, 16 квітня Північна Корея спробувала провести в чергове випробування ракети, але її пуск виявився невдалим.