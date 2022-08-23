У США в центрі Атланти стрілок вбив двох людей

Деталі

Поліції вдалося затримати підозрювану в аеропорту. Місцезнаходження жінки, яка залишила місце злочину в центральному районі Атланти Мідтауне, було встановлено камерами відеоспостереження. Підозрювану затримали до того, як пройшли перевірку служби безпеки аеропорту; при ній було виявлено вогнепальну зброю.

Поліція з'ясовує мотиви та деталі злочину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Підмосков'ї вибухнула машина доньки одного із ідеологів “русского мира“: дівчина загинула.