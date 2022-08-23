У США в центрі Атланти стрілок вбив двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В результаті стрілянини в центрі Атланти, штат Джорджія, було вбито двох людей, одну було поранено. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
Поліції вдалося затримати підозрювану в аеропорту. Місцезнаходження жінки, яка залишила місце злочину в центральному районі Атланти Мідтауне, було встановлено камерами відеоспостереження. Підозрювану затримали до того, як пройшли перевірку служби безпеки аеропорту; при ній було виявлено вогнепальну зброю.
Поліція з'ясовує мотиви та деталі злочину.
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