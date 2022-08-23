В США в центре Атланты стрелок убил двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В результате стрельбы в центре Атланты, штат Джорджия, были убиты два человека, один был ранен. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Полиции удалось задержать подозреваемую в аэропорту. Местонахождение женщины, покинувшей место преступления в центральном районе Атланты Мидтауне, было установлено камерами видеонаблюдения. Подозреваемую задержали до того, как прошли проверку службы безопасности аэропорта; при ней было обнаружено огнестрельное оружие.
Полиция выясняет мотивы и детали преступления.
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