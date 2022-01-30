У США в готелі без свідомості виявили 16 людей, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В американському місті Мерісвілль, штат Огайо в готелі виявили 16 людей, які були без свідомості, серед них 2-річна дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox8.
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Людей виявили в зоні неподалік від басейну, 2-річна дівчинка перебувала без свідомості у воді. Готель повністю евакуйований.
Серед симптомів у постраждалих - печіння в горлі і запаморочення. Зазначається, що мінімум дев'ять осіб зараз госпіталізовані, троє з них знаходяться в критичному стані.
За словами начальника місцевої поліції, всі були живі, коли їх доставили в лікарню, але зараз про їх стан нічого не відомо.
Наразі причина не встановлена. Триває розслідування.
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