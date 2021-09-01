У США сталася стрілянина на території середньої школи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Середня школа в американському штаті Північна Кароліна була закрита в середу після стрілянини на шкільній території. Про це повідомила місцева поліція, передає УНН.
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“Середня школа Mount Tabor закрита. На території школи сталася стрілянина. Ми забезпечили безпеку кампуса і робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку студентів. Ми активно розслідуємо, що трапилося і поділимося підтвердженою інформацією, коли вони стануть доступними”, — йдеться в повідомленні поліцейського офісу міста Вінстон-Сейлем.
Деталі
Учнів школи відправили до місцевого волонтерського центру (YMCA), щоб звідти їх могли забрати батьки, повідомили в офісі шерифа округу Форсайт.
Про постраждалих в результаті стрілянини поліція не повідомляла.
Що було раніше
У середині серпня в результаті стрілянини в середній школі поблизу центру Альбукерке в Вашингтоні загинув один учень.