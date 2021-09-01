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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 4328 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В США произошла стрельба на территории средней школы

В США произошла стрельба на территории средней школы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Средняя школа в американском штате Северная Каролина была закрыта в среду после стрельбы на школьной территории. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН.

Цитата

“Средняя школа Mount Tabor закрыта. На территории школы произошла стрельба. Мы обеспечили безопасность кампуса и делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность студентов. Мы активно расследуем случившееся и поделимся подтвержденной информацией, когда она станет доступна”, — говорится в сообщении полицейского офиса города Уинстон-Сейлем.

Детали

Учеников школы отправили в местный волонтерский центр (YMCA), чтоб оттуда их могли забрать родители, сообщили в офисе шерифа округа Форсайт.

О пострадавших в результате стрельбы полиция не сообщала.

Что было ранее

В середине августа в результате стрельбы в средней школе вблизи центра Альбукерке в Вашингтоне погиб один ученик.

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