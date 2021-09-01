В США произошла стрельба на территории средней школы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Средняя школа в американском штате Северная Каролина была закрыта в среду после стрельбы на школьной территории. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН.
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“Средняя школа Mount Tabor закрыта. На территории школы произошла стрельба. Мы обеспечили безопасность кампуса и делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность студентов. Мы активно расследуем случившееся и поделимся подтвержденной информацией, когда она станет доступна”, — говорится в сообщении полицейского офиса города Уинстон-Сейлем.
Детали
Учеников школы отправили в местный волонтерский центр (YMCA), чтоб оттуда их могли забрать родители, сообщили в офисе шерифа округа Форсайт.
О пострадавших в результате стрельбы полиция не сообщала.
Что было ранее
В середине августа в результате стрельбы в средней школе вблизи центра Альбукерке в Вашингтоне погиб один ученик.