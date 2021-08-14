Діти влаштували стрілянину в американській школі: є загиблий

Деталі

Постріл у Вашингтонській середній школі став другою стріляниною у найбільшому місті Нью -Мексико менш ніж за 24 години.

Заступник командира поліції Альбукерке Кайл Хартсок описав стрілянину як поодинокий інцидент між двома студентами, яким, як вважається, було близько 13 років. Він сказав, що співробітник шкільного ресурсу підбіг до двох хлопців після того, як вибухнула стрілянина.

Слідчі намагалися з'ясувати, як студент дістав пістолет і що могло стати причиною стрілянини. Він сказав, що інші студенти будуть опитані, коли детективи намагатимуться зібрати разом те, що сталося.

Губернатор Мішель Лужан Грішам зазначила, що потрібно ще попрацювати над вирішенням насильства зі зброєю в штаті.

Школу закрили, а батьків попросили забрати дітей.

Нагадаємо

У Росії підлітки влаштували стрілянину у дитячому таборі.