У США розпочався тиждень протестів проти інавгурації Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. У суботу кілька тисяч людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб висловити незгоду з майбутньою політикою Дональда Трампа та його висловлюваннями про жінок, соціальних меншин та іноземців, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle
Протестувальники на чолі з лідером руху “Національна дія” Альфредом Шарптоном пройшли маршем по Національній алеї від сходів Капітолію у бік меморіалу Мартіна Лютера Кінга.
Серед вимог активістів — не допустити, щоб нова адміністрація відмовилася від реформ у галузі виборчого права, охорони здоров’я та кримінального права, а також не ужесточала заходи проти іммігрантського співтовариства.
Під час передвиборної кампанії Д.Трамп, крім іншого, пообіцяв побудувати стіну вздовж кордону з Мексикою і скасувати реформу охорони здоров’я адміністрації президента Барака Обами, що передбачає обов’язкове медичне страхування для всіх громадян США.