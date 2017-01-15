У США розпочався тиждень протестів проти інавгурації Д.Трампа

Протестувальники на чолі з лідером руху “Національна дія” Альфредом Шарптоном пройшли маршем по Національній алеї від сходів Капітолію у бік меморіалу Мартіна Лютера Кінга.

Серед вимог активістів — не допустити, щоб нова адміністрація відмовилася від реформ у галузі виборчого права, охорони здоров’я та кримінального права, а також не ужесточала заходи проти іммігрантського співтовариства.

Під час передвиборної кампанії Д.Трамп, крім іншого, пообіцяв побудувати стіну вздовж кордону з Мексикою і скасувати реформу охорони здоров’я адміністрації президента Барака Обами, що передбачає обов’язкове медичне страхування для всіх громадян США.