В США началась неделя протестов против инаугурации Д.Трампа

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12 марта, 19:49 • 103898 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 133471 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 118081 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 115093 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 142569 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114845 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121666 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130423 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140504 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144722 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 103898 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 12:20 • 142569 просмотра
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Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

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11 марта, 14:42 • 139569 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 147556 просмотра
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Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

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10 марта, 08:24 • 153933 просмотра
Актуальное
В США началась неделя протестов против инаугурации Д.Трампа

В США началась неделя протестов против инаугурации Д.Трампа

Киев • УНН

 • 11214 просмотра

КИЕВ. 15 января. В субботу несколько тысяч людей вышли на улицы Вашингтона, чтобы выразить несогласие с будущей политикой Дональда Трампа и его высказываниями о женщинах, социальных меньшинствах и иностранцах, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle

Протестующие во главе с лидером движения "Национальное действие" Альфредом Шарптоном прошли маршем по Национальной аллее от ступеней Капитолия в сторону мемориала Мартина Лютера Кинга.

Среди требований активистов - не допустить, чтобы новая администрация отказалась от реформ в области избирательного права, здравоохранения и уголовного права, а также не ужесточала меры против иммигрантского сообщества.

Во время предвыборной кампании Д.Трамп, помимо прочего, пообещал построить стену вдоль границы с Мексикой и отменить реформу здравоохранения администрации президента Барака Обамы, которая предусматривает обязательное медицинское страхование для всех граждан США.

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