В США началась неделя протестов против инаугурации Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. В субботу несколько тысяч людей вышли на улицы Вашингтона, чтобы выразить несогласие с будущей политикой Дональда Трампа и его высказываниями о женщинах, социальных меньшинствах и иностранцах, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle
Протестующие во главе с лидером движения "Национальное действие" Альфредом Шарптоном прошли маршем по Национальной аллее от ступеней Капитолия в сторону мемориала Мартина Лютера Кинга.
Среди требований активистов - не допустить, чтобы новая администрация отказалась от реформ в области избирательного права, здравоохранения и уголовного права, а также не ужесточала меры против иммигрантского сообщества.
Во время предвыборной кампании Д.Трамп, помимо прочего, пообещал построить стену вдоль границы с Мексикой и отменить реформу здравоохранения администрации президента Барака Обамы, которая предусматривает обязательное медицинское страхование для всех граждан США.