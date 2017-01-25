У США російський “Сбербанк” підозрюють у рейдерстві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Сполучених Штатах Америки російський “Сбербанк” підозрюють у рейдерстві і вимагають від банку відшкодування моральної та матеріальної шкоди у розмірі 750 мільйонів доларів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Як зазначається, американська компанія PPF Management подала позов до суду Південного округу Нью-Йорка з вимогами відшкодувати 500 млн доларів матеріальної та 250 млн доларів моральної шкоди за втрату контролю над великим підприємством з видобутку щебеню “Павловськгранітом”.
Відповідачами за позовом є російський “Сбербанк” і його президент Герман Греф, “Сбербанк капітал” і його генеральний директор Ашот Хачатурянц, “НЕО Центр” і його віце-президент Олег Греф, співвласник Національної нерудної компанії (ННК) Росії Юрій Жуков, а також ще кілька юридичних і фізичних осіб.
Повідомляється, що відповідачі нібито використовували офшорні компанії і підставних осіб, щоб здійснити незаконне захоплення підприємства. Задіяні були і американські банки, частина отриманих коштів була інвестована в США.
Попередні слухання призначені на 20 квітня 2017 року. Вони відбудуться в нью-йоркському районі Манхеттен, головувати на засіданні буде суддя Пол Гардефе.
Також повідомляється, що в базі даних суду вказано про те, що інтереси підзахисних представляють адвокати декількох нью-йоркських юридичних контор.