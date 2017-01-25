В США российский "Сбербанк" подозревают в рейдерстве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Соединенных Штатах Америки российский "Сбербанк" подозревают в рейдерстве и требуют от банка возмещения морального и материального ущерба в размере 750 млн долларов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как отмечается, американская компания PPF Management подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка с требованиями возместить 500 млн долларов материального и 250 млн долларов морального ущерба за потерю контроля над крупным предприятием по добыче щебня "Павловскгранит".
Ответчиками по иску является российский "Сбербанк" и его президент Герман Греф, "Сбербанк капитал" и его генеральный директор Ашот Хачатурянц, "НЭО Центр" и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) России Юрий Жуков, а также еще несколько юридических и физических лиц.
Сообщается, что ответчики якобы использовали офшорные компании и подставных лиц, чтобы осуществить незаконный захват предприятия. Задействованы были и банки, часть полученных средств была инвестирована в США.
Предварительные слушания назначены на 20 апреля 2017 года. Они состоятся в нью-йоркском районе Манхэттен, председательствовать на заседании будет судья Пол Гардефе.
Также сообщается, что в базе данных суда указано о том, что интересы подзащитных представляют адвокаты нескольких нью-йоркских юридических контор.