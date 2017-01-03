У США пройшов щорічний Парад троянд
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Пасадені, штат Каліфорнія (США), пройшов щорічний 128-й Парад троянд, передає УНН з посиланням на The News-Herald.
Ходу гігантських скульптур та автомобілів, прикрашених квітами, супроводжувала музика духових оркестрів, а також різноманітні танцювальні перформанси.
На параді місцевим жителям та гостям також було продемонстровано мініатюрний літак, який застосовують у Військово-повітряних силах США.
Традиційно учасники свята пройшли 8 кілометрів вулицями міста.
Зазначимо, Парад троянд або Турнір троянд в передмісті Лос-Анджелеса Пасадені – це перша святкова подія після Нового року в США. Десятки величезних композицій з троянд та інших яскравих квітів прикрашають вулиці Пасадени. У грандіозній вуличній ході щорічно приймає участь більше мільйона людей.