У США пройшов щорічний Парад троянд

Ходу гігантських скульптур та автомобілів, прикрашених квітами, супроводжувала музика духових оркестрів, а також різноманітні танцювальні перформанси.

На параді місцевим жителям та гостям також було продемонстровано мініатюрний літак, який застосовують у Військово-повітряних силах США.

Традиційно учасники свята пройшли 8 кілометрів вулицями міста.

Зазначимо, Парад троянд або Турнір троянд в передмісті Лос-Анджелеса Пасадені – це перша святкова подія після Нового року в США. Десятки величезних композицій з троянд та інших яскравих квітів прикрашають вулиці Пасадени. У грандіозній вуличній ході щорічно приймає участь більше мільйона людей.