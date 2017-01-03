В США прошел ежегодный Парад роз
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Пасадене, штат Калифорния (США), прошел ежегодный 128-й Парад роз, передает УНН со ссылкой на The News-Herald.
Парад гигантских скульптур и автомобилей, украшенных цветами, сопровождала музыка духовых оркестров, а также различные танцевальные перформансы.
На параде местным жителям и гостям также был продемонстрирован миниатюрный самолет, который применяют в Военно-воздушных силах США.
Традиционно участники праздника прошли 8 километров по улицам города.
Отметим, Парад роз или Турнир роз в пригороде Лос-Анджелеса Пасадене - это первое праздничное событие после Нового года в США. Десятки огромных композиций из роз и других ярких цветов украшают улицы Пасадены. В грандиозном уличном шествии ежегодно принимают участие более миллиона человек.