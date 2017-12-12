У США прокоментували смерть американського військового у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Департамент військово-морських сил Нью-Йорка заявив, що 21-річний військовослужбовець Нацгвардії Нью-Йоркської армії Джозеф Нелк помер у Львові з природних причин. Про це йдеться в повідомленні американського відомства, передає УНН.
Як повідомляє Департамент військово-морських сил Нью-Йорка, Джозеф Нелк помер у Львові з природних причин, не пов'язаних з військовою діяльністю.
Також зазначається, що триває розслідування інциденту.
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Нелк був зарахований до складу Нацгвардії в березні 2015 року після того, як пройшов підготовку. На початку 2016 року він закінчив індивідуальне навчання і був призначений кавалерійським розвідником. Був нагороджений медалями - за службу національній обороні та за досягнення під час армійської служби.
Як повідомляв УНН, американський військовий помер у львівському магазині.